Sanremo 2023, prova generale all'Ariston: Giorgia rompe il ghiaccio, emozione Gassman ed Elodie...

Come è consuetudine, si sono da poco concluse le ultime prove dei 28 cantanti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, tra sound check e messe a punto della voce, in un Ariston popolato di giornalisti accreditati e addetti ai lavori che hanno dato i primi feedback agli artisti. Tutti più o meno già eleganti quasi come se fosse la serata di debutto, su consiglio anche del direttore artistico Amadeus, che ha più volte spiegato che in caso di un impedimento dell'ultimo minuto (come successe a Irama colpito dal Covid) si potrà usare la registrazione della prova.

A rompere il ghiaccio è stata Giorgia con 'Parole dette male', che ha cantato il suo brano con sicurezza e senza problemi, a chiudere la sfilata dei 28, con 'Sali', Anna Oxa, che ha invece avuto alcuni problemi con il suono, tanto da chiedere più volte correzioni al fonico.

In mezzo tutti gli altri, chi più emozionato, come Leo Gassmann, che a esibizione conclusa ha detto "grazie, per me è un sogno", chi più sicuro, come Mara Sattei che nonostante i tacchi alti ha percorso con sicurezza la tanto temuta scalinata. Ha colpito Mr Rain, con la sua esibizione cominciata al pianoforte per 'Supereroi' e poi accompagnato da un coro di bambini, mentre i Coma_Cose hanno mostrato tutta la loro chimica nell'interpretazione del loro 'L'Addio'.

Molto eleganti Elodie, con un abito lungo nero, e Paola e Chiara, entrambe in abito lungo con paillettes, che si sono esibite con un piccolo corpo di ballo.

Rosa Chemical ha provocato già in prova con un abitino corto con top e gonna, mentre Sethu è arrivato con un impermeabile lungo nero in stile 'Matrix'. Gli Articolo 31 con una consolle sul palco per la loro esibizione, al termine della quale J-Ax ha ringraziato il fonico con un eloquente "sei un mito". Meno bene è andata con il suono, oltre che alla già citata Oxa, ai Modà, costretti a ricominciare a causa di alcuni piccoli problemi. Gianluca Grignani ha sfoderato un'interpretazione intensa, mentre Marco Mengoni, con una camicia vistosa, rilassato, ha scherzato anche con il pubblico prima della performance. Tutti ormai si sono misurati con l'orchestra e con se stessi. Ma da domani si fa sul serio.