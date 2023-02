Sanremo, Feltri cancella il Festival: "Prima ancora di cominciare"

Giada Oricchio 06 febbraio 2023 a

Sanremo è Sanremo, per molti, ma non per tutti. La 73esima edizione della kermesse canora è un successo annunciato per i big in gara (domani aprirà le danza Anna Oxa), per la caratura delle co-conduttrici a partire dall’instagrammata Chiara Ferragni e dalla belva per eccellenza Francesca Fagnani e per gli ospiti nazionali (Ornella Vanoni, Al Bano) e internazionali come i Depeche Mode. La raccolta pubblicitaria ha registrato cifre record, mentre le polemiche per la presenza di Volodymyr Zelensky sono sfociate nella peggior farsa italiana degli ultimi tempi.

Il Festival di Sanremo mi ha già rotto le scatole ancora prima di cominciare — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 5, 2023

Dopo settimane di stucchevole dibattito tra esponenti politici di primo piano, oggi la Rai ha annunciato che non sarà trasmesso alcun messaggio video del presidente dell’Ucraina, il paese che da quasi un anno resiste all’invasione della Russia. Il presentatore Amadeus leggerà un messaggio di Zelensky, a tarda notte il giorno della finalissima. Una roba da democristiani doc, una soluzione alla Ponzio Pilato. Detto questo, c’è chi non si fa incantare dalle voci e dalle luci del teatro Ariston. Il direttore editoriale di “Libero”, Vittorio Feltri, ha ribadito il suo animo non festivaliero con un post su Twitter: “Il Festival di Sanremo mi ha già rotto le scatole ancor prima di cominciare”. Un cinguettio forte e chiaro.