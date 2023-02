L'Aria che Tira, “fan sfegatata degli over 70”. Merlino stuzzica, Feltri la gela

07 febbraio 2023 a

“Rientriamo in studio, avete visto Chiara Colosimo deputata di Fratelli d’Italia, avete visto Tommaso Cerno direttore de L’Identità, vedo collegato con noi Vittorio Feltri, fondatore e direttore editoriale di Libero”. Myrta Merlino inizia così un nuovo blocco della trasmissione del 7 febbraio de L’Aria che Tira, il talk show che conduce tutte le mattine su La7. La giornalista napoletana si rivolge allo stesso giornalista e candidato in Lombardia: “Quanti anni hai che non mi ricordo Vittorio? Io sono una fan degli over70, sono proprio fan sfegatata, così tu sai che non faccio parte di quelli che hanno un pregiudizio nei confronti delle persone più grandi, tutt’altro Vittorio, tutt’altro”. Ascoltato il discorso dallo studio Feltri risponde: “Ti dirò che io a giugno compirò 80 anni”. “Evviva, evviva Feltri” chiosa Merlino.