Sanremo 2023, scivolone di Ferragni sulla Costituzione: Lucarelli la impallina

Parte questa sera, martedì 7 febbraio, il Festival di Sanremo, il quarto dell'era Amadeus che porta sul palco come co-conduttrice anche Chiara Ferragni. L'ospite d'onore del debutto all'Ariston è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, novità assoluta per un capo dello Stato all'Ariston. Per l'occasione Roberto Benigni leggerà in apertura della prima serata del festival una parte della Costituzione per festeggiare il 75esimo anniversario della Carta. Non poteva così mancare in conferenza stampa la domanda sulla "Costituzione più bella del mondo" ad Amadeus, Gianni Morandi e alla stessa Ferragni. Il cronista chiede quale articolo leggerebbero in diretta come omaggio alla Carta.

Il direttore artistico risponde: "La Costituzione è talmente bella che lo prenderei a caso". Poi tocca all'influencer e imprenditrice della moda che si accoda senza colpo ferire: "Idem", concludendo con una risatina un po' nervosa. Risposta che provoca il commento velenoso di Selvaggia Lucarelli che posta su Twitter il video del siparietto e impallina la fashion blogger: "Domanda sulla Costituzione: Amadeus se la sfanga da paraculo, Ferragni ovviamente non sa cosa sia per cui 'idem', Morandi svetta". L'"eterno ragazzo" infatti aveva strappato gli applausi dei giornalisti rispondendo: "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro". Insomma, bastava poco per fare un figurone e dimostrare di conoscere almeno i principi base della Costituzione.

Domanda sulla Costituzione: Amadeus se la sfanga da paraculo, Ferragni ovviamente non sa cosa sia per cui “idem”, Morandi svetta. #Sanremo2023 pic.twitter.com/avYaDKZjxT — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 7, 2023

Nel resto della conferenza stampa Ferragni aveva detto di essere "molto emozionata, onorata di essere qui, non sono conduttrice né attrice, cercherò di portare me stessa. Ho persone con me sul palco che mi hanno fatto sentire subito molto accolta, e penso sarà un bello spettacolo". Sulla possibilità che la moglie di Fedez potesse esibirsi nel mestiere del marito, Ferragni ha ammesso: "No, per cantare non sono pronta, ve lo risparmio".

Tra i temi che l'influencer porterà sul palco c'è quello dell'odio in rete: "Fa sempre male, ma è giusto parlarne sempre e non ascoltare le persone che ogni giorno cercano di buttarti odio addosso", tema che con tutta probabilità verrà toccato anche da una delle altre co-conduttrici, la pallavolista Paola Egonu.

I momenti imbarazzanti per Ferragni in conferenza stampa non si sono conclusi con la domanda sulla Carta. Parlando di odio, Paolo Giordano de il Giornale le ha chiesto conto dei testi misogini e violenti di suo marito Fedez. "Vorrei sapere, parlando di inclusività, rispetto, che cosa pensa dei testi che Fedez ha scritto quando magari non la conosceva ancora, che sono magari un po' sessisti e misogini, troppo rap sulla base di quello che sta succedendo oggi. Non so se ne avete mai parlato e se lei l'ha ripreso...", domanda il giornalista. "È qui anche lui, ci sarà occasione per parlarne anche con lui. Stiamo parlando del Festival...", risponde Ferragni, "È giusto che risponda lui per questa cosa. Io sono qui a rappresentare me stessa non lui o la coppia". Ogni ulteriore richiesta da parte del giornalista di conoscere cosa pensa l'influencer di quelle canzoni cade nel vuoto.