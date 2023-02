Stasera Italia, schiaffo di Buttafuoco alla sinistra: “Strategia suicida sul caso Cospito”

06 febbraio 2023 a

Il caso Cospito continua a tenere banco nel dibattito della politica italiana. L’argomento viene affrontato con Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, nel corso dell’edizione del 6 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4, in cui si approfondisce in particolare il passo in avanti dopo la lettera di Giorgia Meloni al Corriere della Sera: “È una risposta politica ed è una risposta costruita sull’urgenza di chiarire che c’è il caso Cospito, non il caso Donzelli. È un caso che riguarda innanzitutto un argomento su cui gli italiani non avrebbero difficoltà di scelta. Mi sembra particolarmente suicida continuare questa polemica per chi vuole accampare qualche granello di consenso rispetto ad una scelta che gli italiani sanno fare, cioè mettersi dalla parte di Alfredo Cospito e seguirlo nei vaneggiamenti, che sono quelli della lotta armata, oppure andare avanti. Io credo che la lettera - il ragionamento di Buttafuoco - sia servita per fare un passo avanti e chiudere questa questione, anche perché viviamo una situazione veramente schizofrenica”.