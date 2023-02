Sanremo 2023, Chiara Ferragni demolita prima del Festival

Alice Antico 07 febbraio 2023 a

Luigi Mascheroni, nella giornata di lunedì 6 febbraio 2023, ha lanciato una dura stoccata a Chiara Ferragni, un caloroso “incoraggiamento” all’influencer per la sua presenza alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. “Non sa cantare, non sa presentare, non sa ballare, non sa recitare e – a parte quelle di Instagram – non ha mai fatto una diretta. Perfetta per l’Ariston”, scrive Mascheroni su “Il Giornale”. Secondo lui, l’imprenditrice digitale, che si appresta a condurre la prima e l'ultima serata del Festival al fianco di Amadeus, sarebbe "anche la più brava di tutti a usare qualsiasi cosa come materiale narrativo. Il matrimonio, un compleanno, le malattie, la nascita dei figli, i cuoricini a Beppe Sala, quelli sulle tettine". Ma non finisce qui, perché Mascheroni ci é andato giú pesante su tutti i fronti. E, conclusa la polemica sulla vita privata di Chiara Ferragni, è passato poi a ironizzare su quella lavorativa e, dunque, sulla sua attività di influencer. "Sponsorizza collant velati e culotte, gli Uffizi, pandori griffati, il Memoriale della Shoah, bottigliette d’acqua liscia a 8 euro, il ddl Zan, il Concertone del Primo maggio. Tra "Bella ciao" e il "Versace Fashion Show" non c’è differenza". Ha continuato poi duramente: “Non è laureata in nulla ma studiata nelle università, bocconiana fallita ma vale più di una legione di top manager, è una fashion blogger, influencer, brand ambassador, stilista, digital businesswoman, è lei stessa un brand, capofamiglia di una factory così potente che prima ha contestato la Rai, oggi se l’è presa, una golden goose, una modella e un modello della social-sfera".

Il giornalista ha scritto anche che Chiara Ferragni "forte di milioni di fan, felice di una vita da favola incorniciata in un display, si porta la camomilla Bonomelli a Sanremo per placare l’ansia, e oggi è la vedette del festival: sarà lei a postare la prima e l’ultima serata". Le forti insinuazioni però, si sono concluse con una riflessione: tutto per la Ferragni ruoterebbe attorno ai social. Tanto che, al termine del suo discorso, Mascheroni ci ha lasciato con una domanda precisa: “Chi sarebbe Chiara Ferragni se domani Mark Zuckerberg cancellasse il suo profilo Instagram?”. Chissá se Chiara risponderá a queste due invettive o, come spesso è solita fare, lascerà correre. Ad ogni modo, non ci resta che aspettare l’arrivo di questa edizione del Festival per vedere come l’influencer sarà in grado di stupirci ancora una volta.