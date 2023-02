Omnibus, Lucio Malan: il retroscena Donzelli già pubblicato da Repubblica

02 febbraio 2023 a

Caso Donzelli al centro anche del dibattito televisivo. Ospite della trasmissione "Omnibus" in onda giovedì 2 febbraio su La7, il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, cerca di spegnere le polemiche nate attorno alle parole del vicepresidente del Copasir. Malan getta acqua sul fuoco e ricorda a tutti che, solo qualche ora prima dell'intervento in Aula di Donzelli, lo stesso retroscena era stato pubblicato da "Repubblica" con dovizia di particolari. Dunque, a quanto pare, nessun segreto o atto secretato sarebbe stato rivelato all'interno della Camera dei deputati.

"Per quanto riguarda la vicenda Donzelli-Delmastro - spiega Malan dallo studio di "Omnibus" - ne aveva già parlato in due successive informative il ministro Nordio, quindi era perfettamente normale che il presidente del Consiglio non intervenisse su questo. Il punto della questione è il 41 bis rispetto a Cospito che ne chiede l'abolizione totale. E' normale che, su questo punto, abbia pari sensibilità da parte dei boss mafiosi. Questo presunto segreto rivelato da Donzelli alla Camera intorno a mezzogiorno di martedì, era stato già pubblicato fin dalle 6 del mattino su Repubblica che parlava delle medesime circostanze e oggi è stato ripubblicato, con ulteriori particolari, dal Fatto Quotidiano. Quindi, a quanto pare, non è poi questo gran segreto".