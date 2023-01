Omnibus, Walter Rizzetto incastra Conte: cos'ha fatto per il salario minimo

25 gennaio 2023 a

a

a

Walter Rizzetto contro Giuseppe Conte a "Omnibus" su La7. Il deputato di Fratelli d'Italia si scaglia contro l'ex presidente del Consiglio e lo incastra su quello che non ha fatto quando ha avuto la possibilità di governare il Paese. Tra tutti i temi sul tavolo, Rizzetto si focalizza su salario minimo e delocalizzazioni.

"Conte ha fatto per ben due volte il presidente del Consiglio, vorrei capire cos'jha fatto per il salario minimo - tuona Rizzetto - Io per primo ho presentato alla Camera dei deputati una risoluzione rispetto alle categorie che non sono coperte dalla contrattazione collettiva. Il governo si è presentato in commissione dicendo che non avevano risposte da darci e che non si poteva procedere con l'analisi del testo. Cos'ha fatto Conte sul tema delle delocalizzazioni? Oggi nel nostro Paese esistono molte crisi che parlano di perdite di posti di lavoro perché le aziende vanno a delocalizzare all'interno della stessa Europa. Ci vuole una legge contro le delocalizzazioni".