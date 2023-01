Omnibus, su Cospito volano gli stracci tra Sisto e Preziosi: “Inaccettabile, falso ideologico”

31 gennaio 2023 a

“Giorgia Meloni è pronta a lasciar morire in carcere l'anarchico Alfredo Cospito”. È questo il titolo del quotidiano Domani in merito alla storia del detenuto anarchico, sottoposto al regime del 41-bis. Ad attaccare la scelta giornalista delle parole è Francesco Paolo Sisto, vice-ministro della Giustizia, che si scaglia contro il quotidiano nella puntata del 31 gennaio di Omnibus, il talk show mattutino di La7 condotto da Alessandra Sardoni: “Il titolo di oggi del Domani lo trovo davvero inaccettabile. È un falso ideologico, è un’accusa che non sta né in cielo e né in terra. Mi sembra assurdo che un giornale possa esordire contro il presidente del Consiglio dicendo che vuole far morire Cospito. Noi dobbiamo soltanto far rispettare la legge, rispettando i diritti della persona. Lo dico con franchezza, c’è modo e modo di far comunicazione, dire che il governo è pronto a lasciar morire qualcuno è veramente un’accusa vergognosa”.

A rispondere all’esponente di centrodestra è la giornalista Daniela Preziosi, che lavora propria al Domani: “Le toccherà accettarlo, questa è la democrazia. Non è il governo che ci spiega il modo di fare il nostro mestiere, mi scusi Sisto, per lei è inaccettabile ma le toccherà accettarlo”. “Lei ha detto che c’è il diritto di critica, mi consentirà un diritto di critica nei confronti di un titolo del suo giornale. C’è un limite a tutto”, la controreplica di Sisto che conclude lo scontro tra i due.