Stasera Italia, Stefano Bonaccini a Giovanni Donzelli: deve chiedere scusa

Il caso Donzelli irrompe in Parlamento e in tutti i talk show televisivi. Non fa eccezione "Stasera Italia" che, nella puntata del 31 gennaio, ha affrontato il caso Cospito e lo scontro sulle parole pronunciate da Donzelli alla Camera dei deputati. Il presidente della Regione Emilia Romagna nonché candidato alla segreteria dem non usa mezze misure e chiede le scuse al deputato di Fratelli d'Italia.

Il presidente @sbonaccini sul caso Cospito: "Sono a favore del 41bis ma lo stato ha il dovere di non lasciare morire nessuno in carcere" #StaseraItalia pic.twitter.com/yTTJUmVNyj — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 31, 2023

"Non si tratta di portare solidarietà - dice Bonaccini in collegamento con Barbara Palombelli - Le parole di Donzelli sono vergognose. Accostare le parole terrorismo e mafia al Partito democratico è qualcosa che credo pretenda delle scuse. Che ritratti e si renda conto delle drammatiche parole che ha usato. Lo dice il presidente di una regione che ha vissuto la strage dell'Italicus e del 2 agosto. Abbiamo pagato un prezzo al terrorismo drammatico e indicibile. Ci vuole misura quando si usano parole così gravi e accuse così infamanti. Il Pd lotta contro le mafie e il terrorismo. E contro i terroristi bisogna usare una linea durissima. Io sono a favore del 41 bis ma lo Stato ha il dovere di non lasciar morire nessuno in carcere. Ma questa è un'altra questione".