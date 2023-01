Stasera Italia, niente russi ad Auschwitz? Senaldi: è cancel culture

27 gennaio 2023 a

a

a

C’è la possibilità che la guerra tra Russia ed Ucraina porti ad uno scontro mondiale o ad un allargamento del fronte di battaglia? È questo il quesito rivolto a Pietro Senaldi, codirettore di Libero, nel corso del collegamento effettuato durante la puntata del 27 gennaio di Stasera Italia, il programma televisivo condotto da Barbara Palombelli: “Non credo che si rischi un’escalation, ovverosia che la guerra arrivi ad uno stato superiore di quello che abbiamo visto in questi undici mesi. Penso che il conflitto si estenderà in durata e sarà molto difficile venirne fuori, ma non vedo un’escalation, il mondo si è fermato prima. Qualche mese fa ero più preoccupato. Poi voglio fare una battuta, cioè non invitare i russi ad Auschwitz è cancel culture, come abbattere la statua di Cristoforo Colombo, è paradossale che avvenga nella Giornata della Memoria. Quando in questo giorno non ricordi chi ha liberato Auschwitz mi sembra - la battuta finale di Senaldi - che si crei una situazione abbastanza paradossale”.