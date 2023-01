Sanremo 2023, Pregliasco smaschera il Festival: perché invitano Zelensky

31 gennaio 2023 a

a

a

Zelensky a Sanremo 2023. Il video che il presidente dell'Ucraina invierà durante la serata finale del Festival fa discutere politici e uomini di spettacolo. L'ultimo in ordine di tempo è il virologo Fabrizio Pregliasco che rivela all'Adnkronos le reali motivazioni che sono dietro la scelta della Rai di far parlare il presidente dell'Ucraina. «L’audience, lo share, è sicuramente l’elemento preponderante» del dibattito «virale» che ruota intorno alla decisione di trasmettere un messaggio di Volodymir Zelensky al Festival di Sanremo. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, in corsa alle elezioni regionali in Lombardia al fianco del candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, legge così la discussione sull’opportunità, o meno, di ospitare il durante la kermesse musicale un video del presidente ucraino.

"Chi ha deciso". Sanremo, Vespa svela la verità sul caso Zelensky

«L’aggressione» subita dal suo Paese è un elemento tristissimo che porta la guerra vicino a noi e quindi ci inquieta», generando di per sé un dibattito sulla scelta degli organizzatori di Sanremo, spiega Pregliasco all’Adnkronos Salute. «Il fatto poi che se ne parli così tanto, anche considerato il carattere nazional-popolare del Festival, ha acceso ulteriormente l’interesse sull’evento» canoro, osserva. Oltre alla volontà di sensibilizzare le coscienze su uno scontro bellico nel cuore d’Europa, dunque, il medico ci vede anche «un’occasione di fare audience, di scatenare un aspetto virale di discussione e quindi di attesa e di promozione della manifestazione, e successivamente anche di share e incassi pubblicitari». Un meccanismo non nuovo per il Festival dei fiori, precisa Pregliasco, ricordando che «l’anno scorso Checco Zalone aveva messo un po' alla berlina noi virologi», volti noti della pandemia di Covid, «con un intervento spiritoso che parlava di una questione allora "calda"» come la pandemia.