In Onda, Donzelli su Zelensky a Sanremo: sicuri non sia controproducente?

In queste ore si parla molto dell'intervento che Volodymyr Zelensky farà nel corso della serata finale del Festival di Sanremo. E se n'è parlato anche nel corso della puntata di "In Onda" del 28 gennaio su La7. Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, gli italiani dovrebbero capire bene quello che sta accadendo in Ucraina. E che Kiev sta combattendo proprio per difendere gli interessi dell'Europa e di tutto l'Occidente.

"Gli italiani non hanno compreso fin in fondo quanto sia importante sostenere l'Ucraina in questo momento - afferma ha dichiarato Donzelli davanti alle telecamere di La7 - Gli italiani si chiedono perché devono vedere il loro carrello della spesa più caro per colpa degli Ucraini che stanno combattendo laggiù. Ma gli ucraini stanno combattendo anche per noi, per la nostra libertà, per tutto l'Occidente. Insomma aiutare l'Ucraina sarà fondamentale per gli stessi italiani. Se domani noi abbandonassimo l'Ucraina, la nostra economia peggiorerebbe ulteriormente. Dobbiamo far capire agli italiani che, in questo momento, è importante aiutare l'Ucraina. Ma, in tutto questo, siamo sicuri che l'intervento di Zelensky a Sanremo sia lo strumento giusto per aiutare gli italiani a capire? E non sia, invece, controproducente?"