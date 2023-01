Stasera Italia, Ronzulli avvisa tutti: “Senza carri armati Russia al confine dell'Europa”

25 gennaio 2023 a

a

a

Licia Ronzulli si scaglia contro gli pseudo-pacifisti che chiedono lo stop dell’invio di armi all’Ucraina. La senatrice di Forza Italia è stata ospite della puntata del 25 gennaio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, ed ha mandato una frecciata alle altre forze politiche che si sono opposte alle forniture per la guerra contro la Russia di Vladimir Putin: “Ma chi è che non vuole la pace oggi? Trovatemi una persona razionale che viene qua a dirci che non vuole la pace… La pace la vogliamo tutti, purtroppo però in questo momento per arrivare ai tavoli di negoziato, a cui gli sherpa si stanno dedicando, e alla pace serve aiutare l’Ucraina. Se non aiutiamo l’Ucraina dopo qualche mese avremo i carri armati della Russia sul confine della Polonia, quindi attraverseranno il territorio ucraino e arriveranno fino al confine europeo. Non solo, guardate che ci sono stati che questo non lo permetteranno mai e faranno da soli. Io mi chiedo qual è il messaggio che dobbiamo lanciare, quello che il più forte vince? È questo - si chiede Ronzulli - il messaggio che vogliamo far passare?”.