Stasera Italia, Molinari: la Russia rischia di arrivare ai confini della Nato

La guerra in Ucraina è nel pieno del suo svolgimento. La Russia non intende tornare sui suoi passi e l'esercito di Kiev sta vendendo carissima la sua pelle. In Italia il dibattito è incentrato sulla necessità o meno di continuare a sostenere l'Ucraina anche dal punto di vista militare. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 26 gennaio su Rete4.

"Dobbiamo ribadire che l'occidente ha tutti gli strumenti per rispondere ai vari bisogni della società" @MolinariRik sulla battaglia culturale, oltre che militare, in atto #StaseraItalia pic.twitter.com/qwEmhPgn44 — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 26, 2023

"C'è la battaglia culturale: l'Occidente ha tutti gli anticorpi e tutti gli strumenti per avere un equilibrio nelle decisioni e per rispondere ai vari bisogni della società. C'è la battaglia militare: la Russia rischia di arrivare ai confini della Nato. C'è poi il tema del diritto internazionale: uno Stato che viene aggredito in questo modo deve essere difeso dalla comunità internazionale ed è quello che stiamo facendo. In questo caso deve intervenire il resto del mondo".