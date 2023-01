Stasera Italia, Augusto Minzolini: esiste anche il welfare della mafia

20 gennaio 2023 a

a

a

La cattura di Matteo Messina Denaro pone commentatori e istituzioni di fronte a una serie di interrogativi sul ruolo della mafia e sulla rete di contatti e protezioni che riesce a mettere in piedi sul territorio in cui agisce. Per questo Augusto Minzolini, direttore de "Il Giornale", parla esplicitamente di un vero e proprio welfare della mafia che fornisce una rete di protezione proprio dove lo Stato è assente. Il tema è stato affrontato durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 20 gennaio su Rete4.

Welfare della mafia e omertà, ne parliamo con i nostri ospiti a #StaseraItalia pic.twitter.com/VOEGmX6JGj — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 20, 2023

"La mafia è talmente dentro il territorio che ha creato una sorta di welfare della mafia - spiega Augusto Minzolini in collegamento con Barbara Palombelli - Guardate, ad esempio, il numero delle persone che sono state condannate o indagate per i rapporti che avevano con Messina Denaro. Questo significa che siamo di fronte a una presenza territoriale. Tant'è che viveva lì e garantiva anche la sicurezza".