Stasera Italia, Vittorio Feltri smaschera l'omertà su Messina Denaro

A Campobello di Mazara tutti sapevano e nessuno ha mai fiatato. Vittorio Feltri, direttore editoriale di "Libero", ha parlato della cattura di Matteo Messina Denaro durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 18 gennaio su Rete4. Grande è la soddisfazione per la cattura del boss ma trent'anni di latitanza sono stati possibili soltanto grazie al clima di terrore che ha consentito al boss di vivere una vita normale nonostante fosse ricercato da tutte le forze dell'ordine.

"Non dobbiamo che era ricercato da trent'anni nonostante abitasse in un piccolo centro in cui nessuno ha fiatato. La mafia ha terrorizzato la società siciliana"@vfeltri interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/gc7L6nyS21 — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 18, 2023

"Il risultato è soddisfacente per tutti - ha detto Vittorio Feltri a Barbara Palombelli - Abbiamo festeggiato questo evento ma non dobbiamo dimenticare che questo signore era ricercato da trent'anni e nessuno lo trovava. Nonostante abitasse in un piccolo centro dove tutti lo conoscevano, dove tutti lo frequentavano e nessuno ha mai fiatato. E questo ci fa immaginare come la mafia abbia terrorizzato un'intera società che è la società siciliana"..