Stasera Italia, Guerri: "Vicenda triste per l'Italia". L'altra faccia della cattura di Messina Denaro

19 gennaio 2023 a

"Una vicenda triste per l'Italia, benché si sia conclusa felicemente con l'arresto. Ma trent'anni sono tanti". Giordano Bruno Guerri interviene nella puntata di giovedì 19 gennaio di Stasera Italia, su Rete 4, ed esprime una certa amarezza per ciò che ha preceduto e seguito l'arresto del boss Matteo Messina Denaro.

Da una parte la latitanza lunghissima del "padrino" che si aggirava indisturbato nelle "sue" zone, nell'area di Castelvetrano, in Provincia di Trapani. Dall'altra il "clima di sospetto nei confronti dei cittadini di quel paese e della Sicilia in particolare", dice a Barbara Palombelli lo storico e saggista, direttore del Vittoriale degli italiani. "Averlo visto passeggiare, andare al bar e a fare le compere..." è oggi motivo di imbarazzo e sospetto per molti.

D'altronde Messina Denaro "non si celava con discrezione, un uomo che porta un orologio da 36mila euro non vuole passare inosservato - osserva Guerri - questo accumula sospetto" sui siciliani. Ma, anche in provincia di Trapani, questo riguarda solo una parte dei siciliani. "A Erice, dove mi occupo dei musei, hanno fatto festa cittadini e amministratori", per l'arresto del boss.