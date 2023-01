Aurora Ramazzotti finisce nella bufera. Cosa pubblica su Instagram

Alice Antico 20 gennaio 2023 a

E' stato il compleanno di Goffredo Cerza, attuale compagno di Aurora Ramazzotti, nonché presto padre del loro primo figlio. Ovviamente Aurora ha subito colto la palla al balzo per pubblicare su Instagram una bellissima dedica al compagno, che esordiva dicendo: “Oggi è nato...”. Ovviamente, tutti i suoi followers, appena hanno letto queste due parole, hanno subito pensato che Aurora avesse finalmente partorito il suo primo figlio. Sono stati fatti commenti del tipo: “Zia non puoi cominciare con "Oggi è nato"...Mettiti nei nostri panni...", come la stessa Aurora ha raccontato. Cosí, la Ramazzotti ha preso la parola sul suo account Instagram personale, asserendo che, effettivamente, il suo pubblico non aveva poi tutti i torti nel farle notare che quell’incipit poteva essere fraintendibile. “Anche voi avete ragione...", ha scritto. Successivamente la figlia di Michelle Hunziker ha colto l’occasione per rassicurare tutti i suoi follower che per, quanto riguarda la sua gravidanza, al momento non ci sono ancora novità rilevanti: “Tranquilli amici, siamo ancora alle zucche, quando arriveremo alle angurie lo saprete...”.

Aurora Ramazzotti, il messaggio da mamma commuove i fan

Da quando è in dolce attesa, peraltro, Aurora si mostra piú simpatica che mai al suo pubblico, al punto che, qualche giorno fa, ha pubblicato nelle sue Instagram stories un selfie in cui ha mostrato un look non proprio al top, corredato dalla frase: “Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano "Madre che porta i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates’...”. É chiaro che la Ramazzotti stesse facendo autoironia, come al suo solito. Le sue parole, però, non sono evidentemente piaciute a tutte le sue follower perché alcune di loro non si sono sottratte nel far notare alla ragazza che tante mamme impegnate a portare i figli a giocare a calcio non si vestirebbero come delle "scappate di casa". Una polemica, questa, morta sul nascere, perché l’influencer ha preferito farsi una grande risata.

Insomma, per un motivo o per l’altro, non c’è un giorno in cui la giovane non faccia parlare di sé.