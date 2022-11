Aurora Ramazzotti incinta, su Instagram la confessione da mamma

Alice Antico 04 novembre 2022 a

Solo qualche mese fa Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha annunciato di essere in dolce attesa del primo figlio con il compagno Goffredo Cerza. E dopo aver annunciato che sarà un maschietto, la 26enne sta raccontando a tutti coloro che la seguono questi mesi, tra grandi emozioni, paure e momenti di difficoltà. Così Aurora, in questi ultimi giorni, ha voluto aggiornare i follower su come sta procedendo la sua gravidanza e, in alcune storie Instagram, ha confessato che da quando è incinta non riesce a dormire bene la notte: "Faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte".

La futura mamma ha poi aggiunto che i brutti sogni continuano a susseguirsi e non le danno tregua: "Poi svegliandomi tre, quattro volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito". Così ha chiesto un parere alle sue follower su quanto le sta accadendo: "È normale?".

La giovane conduttrice ha perciò usato la funzione del ‘box domande’ di Instagram per confrontarsi con esperienze simili tra i suoi followers, che subito l’hanno rassicurata.”Assolutamente si, io facevo anche più di un incubo a notte", è stato il commento di una ragazza. Un'altra ha aggiunto: "Penso di aver fatto più incubi in gravidanza che in tutta la mia vita". "Normale amministrazione", ha sottolineato ancora una follower. Aurora è alle prese con la sua prima gravidanza, annunciata qualche mese fa dopo voci che si rincorrevano da tempo. Diventerà presto mamma di un maschietto, come rivelato durante il gender reveal, il party organizzato proprio per svelare il sesso del bebè. Tanta l'emozione dei genitori ma anche del fidanzato Goffredo Cerza.

Eros Ramazzotti, il 25 settembre 2022, aveva anche rilasciato la sua prima dedica pubblica al futuro nipotino. Dal palco dell'Arena di Verona, dove il cantante ha lanciato il nuovo disco, egli ha colto l'occasione per esprimere tutta la sua emozione nei confronti dell'arrivo del nuovo membro della famiglia. “Mi stai facendo diventare nonno”, ha dichiarato Eros al pubblico con voce rotta dall’emozione. “Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina non importa. L’importante è che stia bene, e che venga in un mondo migliore di questo in cui stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo” aveva dichiarato, provocando la forte commozione di tutti i suoi fan.