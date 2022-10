Aurora Ramazzotti mamma, su Instagram il "film". E chiede scusa

17 ottobre 2022 a

Paura, gioia, sgomento, felicità. Queste le emozioni provate da Aurora Ramazzotti quando ha scoperto di essere in dolce attesa. E’ stata la stessa conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, a raccontare su Instagram il suo stato d’animo. Quasi un mese fa, dopo una serie di indiscrezioni, Aurora confermò con un video ironico di aspettare un figlio dal fidanzato storico Goffredo Cerza e si scusò con gli amici più stretti per averli tenuti all’oscuro della lieta novella (il bimbo nascerà a gennaio, nda). Poi le prime foto del pancino pubblicate sui social da mamma Michelle.

Nel box “Domande e risposte” in cui interagisce con i follower, la giovane Ramazzotti ha rivelato altri particolari: “L’avete saputo prima dell’80% dei nostri amici” ha detto a una fan prima di bacchettare mass media e seguaci troppo invadenti: “Accettate sempre l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile. Ognuno la vive a modo proprio”. Un utente le ha domandato come si è sentita quando il test è risultato positivo e la giovane influencer ha postato una serie di emoji facendo capire che è stata un’altalena di sensazioni: dalle più piacevoli alle più temibili, tipo “sarò una brava mamma?”. Piccola curiosa coincidenza: la mattina in cui ha scoperto di esser incinta, Aurora indossava lo stesso pigiama di mamma Michelle, come si vede in una fotografia postata da Hunziker sul social Instagram. Insomma, Aurora cresce e con lei il frutto dell’inossidabile amore con Cerza. D’ora in poi c’è da dedicarsi al toto-nome e la simpatica conduttrice ha sfidato i follower a indovinarlo: “Vediamo se qualcuno becca quelli che piacciono, sbizzarritevi”.

G.O.