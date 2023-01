Stasera Italia, Clemente Mastella sulla nuova mafia: corrompe dall'interno

16 gennaio 2023 a

Clemente Mastella parla della nuova mafia e delle sue connessioni con il potere politico. Il sindaco di Benevento ha affrontato il discorso durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 16 gennaio su Rete4. Secondo Mastella, ci sono connessioni e connivenze che hanno reso possibile la latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro.

"E' cambiato il connotato e lo stile della mafia. Oggi è una mafia liquida e silente che corrompe all'interno delle istituzioni e che ricicla, come ho detto per la vicenda che è toccata a me per quanto riguarda Duisburg. Le connessioni e le collusioni sono molto pesanti. Rispetto a un tessuto connettivo intorno che presenta una serie di proiezioni all'interno è più complicato tentare di combattere questo tipo di mafia. Questo consente anche la latitanza che avviene nello stesso ambito nel quale si è registrata la sua presenza per tanti anni".