Stasera Italia, Carlo Cottarelli su cattura Matteo Messina Denaro: la mafia non è finita

L'arresto di Matteo Messina Denaro ha fatto esultare l'Italia ma, allo stesso tempo, ha fatto venire a galla una serie di dubbi sulle connivenze su cui il boss ha potuto contare negli ultimi trent'anni in Sicilia. Se n'è parlato durante la puntata di "Stasera Italia" in onda su Rete4 il 17 gennaio. Ospite in studio Carlo Cottarelli, Indipendente del Partito Democratico

Covo e complici, tutti i misteri di Messina Denaro@CottarelliCPI a #StaseraItalia "Scordiamoci che con questo fatto finisca la mafia" pic.twitter.com/qLg38Ifs1P — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 17, 2023

"Scordiamoci che con questa cosa finisce la mafia - ha detto Cottarelli in studio - C'è un problema di controllo del territorio e sappiamo bene che la mafia ha sempre beneficiato di questo controllo del territorio. Non è particolarmente strano anche se vedendo queste cose viene da chiedersi: ma trent'anni è andato avanti così? Con questa protezione? Insomma il problema rimane ancora molto serio".