Francesco Totti, il sospetto di Pupo: "Ho giocato con lui a poker e..."

Enzo Ghinazzi in arte Pupo conosce bene il mondo del gioco e i suoi rischi. Per questo stanno facendo molto discutere alcune sue dichiarazioni contenute in una intervista a quotidiano nazionale con cui il cantante di "Gelato al cioccolato" getta dei sospetti sul rapporto tra Francesco Totti e il gioco.

“Ho giocato a poker con Francesco Totti una volta sola, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila”, dice Pupo nell'intervista, “ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto”. “Totti - continua lui cantante tosca - secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa. Caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia”.

L'ex capitano della Roma dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi e la nuova relazione con Noemi Bocchi è tornato sui giornali per alcune operazioni finanziarie su cui l'Antiriciclaggio ha acceso un faro. Inoltre si avvicendano le voci rilanciate dalla stampa sulla grande passione per il gioco d'azzardo.