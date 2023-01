Selvaggia Lucarelli su Francesco Totti: non ditegli niente del gioco

07 gennaio 2023 a

Riflettori accesi su Totti non solo per la recente turbulenta separazione da Ilary Blasi ma anche per i passaggi di denaro su conti bancari che sarebbero stati segnalati dall'antiriciclaggio, secondo il quale sarebbe «un’attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online». Scommesse online, insomma. Sulla questione non poteva certo mancare la battuta al veleno di Selvaggia Lucarelli, in vacanza col fidanzato in Nepal. In una della sue story su Instagram, Lucarelli ha mostrato un gioco tipico del posto e ha commentato scherzando: «Non dite niente di ‘sto gioco a Totti»...

Nel frattempo, sulla questione ha preso la parola anche l'avvocato di Ilary Blasi che sottolinea la totale estraneità della sua assistita: «In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano “La Verità” e segnalati come sospetti dagli organi competenti. È dunque impossibile - si legge nella nota - che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo».