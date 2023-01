Cartabianca, Mauro Corona imbarazza Bianca Berlinguer

17 gennaio 2023 a

Mauro Corona che non t'aspetti durante la puntata di "Cartabianca" del 17 gennaio. Come sempre, all'inizio del programma di Rai3 l'alpinista e scrittore ha fatto il punto sui temi della settimana. Naturalmente, al primo punto dell'ordine del giorno c'era la recente cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. E Corona non ha nascosto la sua soddisfazione: "È stato arrestato Matteo Messina Denaro. Che senso ha avuto la sua esistenza? - si è chiesto in tv Mauro Corona - La vita ha presentato il conto a una persona che ha fatto tanto male. Con tutte le morti che ha causato avrebbe potuto riempire un cimitero".

E poi è arrivato il commento che ha spiazzato la conduttrice Berlinguer. Un commento proprio sull'azione del governo Meloni. "Mi ha colpito molto una cosa - ha detto Corona - Arriva il governo Meloni e zac...lo catturano". A quel punto è intervenuta Berlinguer che ha cercato di fermare l'interlocutore pensando che si volesse riferire a imprecisati complotti. E invece Corona è andato dritto per la sua strada, complimentandosi davvero con Meloni. "No no, non intendo quello - ha precisato - Io voglio fare un enorme plauso a Giorgia Meloni. Voglio fare i miei complimenti alla Meloni, sono serissimo".

Infne è arrivata anche la sua stoccata nei confronti della crisi Pd, a cui consiglia di tornare a occuparsi delle fabbriche e dei poveri. "La sinistra deve tornare porta a porta nelle case e nelle fabbriche - ha aggiunto l'alpinista - Lottare contro le delocalizzazioni e aiutare le persone. Eleggere un nuovo segretario, senza fare altro, non serve a molto".