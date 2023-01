Cartabianca, Santanchè contro le Ong: non rispettano il diritto internazionale

10 gennaio 2023 a

Daniela Santanchè smaschera le Ong. Il ministro al Turismo del governo Meloni attacca le navi che si mettono d'accordo con gli scafisti, in barba a qualsiasi regola del diritto internazionale. Se n'è parlato durante la puntata di "Cartabianca" in onda il 10 gennaio su Rai3. «I decreti che abbiamo fatto sono nel rispetto del diritto internazionale nel quale non c’è scritto che debbano esistere traghetti che si mettono d’accordo con gli scafisti. Qualsiasi nave che incontra chi è in pericolo di vita lo deve salvare, ci mancherebbe altro. Le Ong che si mettono d’accordo con gli scafisti, non rispettano il diritto internazionale, molte di queste sono registrate come navi commerciali». Lo ha affermato il ministro al Turismo, Daniela Santanchè, a Cartabianca su Rai 3.

«Noi non vogliamo essere né il porto d’Europa né il cimitero più grande del mondo, è grazie al Governo Meloni se il prossimo consiglio d’Europa ha in agenda l’emergenza Mediterraneo, la soluzione che proponiamo è creare hotspot sulle coste dell’Africa con una missione europea - continua Santanchè - capisco che abbiamo in opposizione una sinistra che è abituata a governare senza il voto degli italiani ma il nostro Governo ha una visione completamente diversa».