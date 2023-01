Stasera Italia, Claudio Martelli sulla cattura di Matteo Messina Denaro: fine di un'era

16 gennaio 2023 a

Tutti devono fare i conti con la cattura di Matteo Messina Denaro. Anche il direttore de "L'Avanti", Claudio Martelli, che ha preso parte alla puntata di "Stasera Italia" in onda su Rete4 il 16 gennaio. Il direttore de "L'Avanti" ha messo in evidenza che siamo di fronte alla fine di un'era. Una sorta di passaggio del testimone dalla vecchia alla nuova mafia. Quella che si occupa prevalentemente di fare affari nel cyber-spazio.

"Vedo questa come la fine di un'era, di una fase. Quella della vecchia mafia perché nel frattempo è invecchiata. Sono passati trent'anni. All'epoca, quando si combatteva contro Riina, la vecchia mafia era quella di Badalamenti e di Bontade. Dopo l'arresto di Riina, alla ricerca di Matteo Messina Denaro, ci siamo abituati a parlare di questa come la nuova mafia. Non lo è affatto. Questa è la vecchia mafia. Quella nuova, quella su cui ragionano anche le nostre strutture investigative, è soprattutto quella dedicata all'informatica, al mondo cyber".