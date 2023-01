Stasera Italia, “vomitevoli e ripugnanti, ma…”. Rampini spiazza tutti sul cibo a base di insetti

13 gennaio 2023 a

L’ultima polemica sulle scelte dell’Unione Europea è quella sulla scelta di apporre delle etichette di avvertimento sui pericoli nel consumo delle bottiglie di vino e sulla scelta di aprire il mercato alle farine di insetti. Per commentare tali passi di Bruxelles durante la puntata del 13 gennaio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, viene interpellato Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera: “Ricordo benissimo, quando vivevo in Cina, che nel centro storico di Pechino vicino a casa mia c’erano dei venditori ambulanti che vendevano gli spiedini di grilli arrostiti, spiedini di scarafaggi e di altri insetti ripugnanti. Però è vero che l’umanità si nutre di insetti da tanto tempo ed è vero che sono anche delle fonti di proteine a buon mercato, costano poco. Siccome siamo 8 miliardi sul pianeta un po’ di inventiva e un po’ di creatività non guastano per sfamare tutta questa gente. I piatti che state facendo vedere - sottolinea Rampini mentre in onda vengono mostrati diversi cibi a base di insetti - fanno letteralmente vomitare, ma quando si tratta di una farina di insetto è una delle tante fonti di proteine, come può essere la proteina animale a cui siamo più abituati, che è il manzo, il pollo, il maiale o quella vegetale come la soia”.