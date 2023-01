Stasera Italia, “rigore e coerenza”. Sgarbi loda i passi di Meloni sulle accise

13 gennaio 2023 a

a

a

Sconti sulle accise sì o no? Il tema dei carburanti e dei rincari dei prezzi di benzina e diesel è affrontato nel corso della puntata del 13 gennaio di Stasera Italia, il talk show pre-serale che va in onda su Rete4 e vede Barbara Palombelli alla conduzione. L’argomento e le mosse del governo guidato da Giorgia Meloni sono analizzate in compagnia di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura: “Meloni ha un atteggiamento di grande rigore e di grande coerenza rispetto all'economia generale. Il tema delle accise è stato affrontato marginalmente in una situazione politica ed economica diversa. Il bilanciamento di cui lei parla consente ai cittadini di avere quei contributi che servono a contenere i consumi dell’elettricità, del gas e tutto quello che fa parte del sostegno del governo per una cifra intorno ai 20 miliardi di euro”. Non arriva quindi nessuna critica da parte dell’esperto d’arte e membro dell’esecutivo di centrodestra, al contrario di quanto successo con qualche altro membro della coalizione di maggioranza.