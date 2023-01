Stasera Italia, Fontana sul taglio delle accise: il governo ha tutelato le fasce deboli

12 gennaio 2023 a

In queste ore si parla soltanto delle accise sulla benzina e sulla possibilità o meno di tagliare le tasse sui carburanti. L'argomento è stato affrontato anche durante la trasmissione "Stasera Italia", in onda il 12 gennaio su Rete4. Ospite in collegamento con Barbara Palombelli c'era anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che ha spiegato come il governo Meloni ha preferito concentrare le risorse per tutelare gli italiani dall'aumento delle bollette energetiche.

"E' stata fatta la scelta di tutelare innanzitutto le bollette energetiche e purtroppo non si riusciva a salvaguardare dai rincari del carburante"@FontanaPres a #StaseraItalia sul caro carburante pic.twitter.com/ILOOWaEXRo — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 12, 2023

"Mi rendo conto che era una scelta molto difficile. Qualunque scelta avrebbe toccato ambiti particolarmente importanti del nostro Paese. E' stata fatta la scelta di tutelare innanzitutto le bollette energetiche e i residui miliardi sono stati messi a disposizione delle fasce più deboli della popolazione. Purtroppo non si riusciva a salvaguardare anche i rincari del carburante. Ma appena si saranno fatte le valutazioni e ci sarà la possibilità economica si inciderà anche in quella direzione".