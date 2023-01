Stasera Italia, la strategia di Massimiliano Romeo sul caro carburanti

10 gennaio 2023 a

Caro carburanti, il governo corre ai ripari e il Consiglio dei ministri vara la norma-trasparenza. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 10 gennaio su Rete4. Ospite in studio il senatore leghista Massimiliano Romeo, che ha annunciato i futuri provvedimenti del governo nel caso in cui il prezzo dei carburanti dovesse aumentare ulteriormente.

Prezzi benzina e diesel, continuano le polemiche sui rincari.



Interviene @maxromeoMB a #StaseraItalia pic.twitter.com/44kpxyyorY — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 10, 2023

"Proseguire con lo sconto sulle accise costerebbe 1 miliardo al mese che diventerebbero 12 miliardi all'anno - spiega Romeo - Il governo ha deciso di mettere questi 12 miliardi sul bonus energia per le bollette elettriche che sono aumentate a dismisura, sul credito d'imposta per le aziende, sulla social card per le famiglie più bisognose e sull'assegno unico. Insomma ha fatto politiche per aiutare i ceti deboli. E' chiaro che è una questione di priorità. Ma se il prezzo dovesse salire ulteriormente, il governo potrebbe anche intervenire magarui giocando sull'eventuale extragettito che auesti aumenti potrebbero definire".