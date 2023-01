Stasera Italia, Sorgi abbatte l'ipocrisia di Conte: dalle ispezioni alle vacanze a Cortina

10 gennaio 2023 a

Le vacanze di Giuseppe Conte a Cortina d’Ampezzo sono ancora argomento di discussione nelle trasmissioni televisive. In particolare è Marcello Sorgi, ex direttore de La Stampa, a parlarne nel corso della puntata del 9 gennaio di Stasera Italia, il programma tv pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione: “Bisogna ricordare che nel Conte I uno dei provvedimenti identitari fu quello delle ispezioni terribili a Cortina, come se Cortina fosse soltanto un luogo di evasori fiscali, tanto che gli albergatori poi protestarono perché dicevano che Cortina era un luogo di vacanza in cui si può anche non stare in un albergo da 2500 euro a notte, ammesso che tutte le stanze dell’albergo di Conte siano da 2500 euro a notte. Da presidente del Consiglio ti vanti perché - sottolinea il giornalista prima di concludere il ragionamento sul leader del Movimento 5 Stelle e la sua vacanza sulla neve a Capodanno - hai mandato le ispezioni a Cortina e poi ci vai in vacanza… Qui qualche problema nasce”.