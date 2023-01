L'Aria che tira, siparietto in tv tra David Parenzo e l'imprenditore Toni Costalunga

09 gennaio 2023 a

Imprenditore Costalunga: "I rincari generali si ripercuotono sempre sul prodotto e sul povero utilizzatore finale di qualunque cosa - dice l'imprenditore Toni Costalunga - Adesso ho sentito parlare i signori politici: si devono ricordare che prima o poi i boomerang tornano al mittente. Ci sono mille cose da fare, altro che cuneo fiscale. Qui bisogna detassare. E tu Parenzo non farmi incazzare".

Nel frattempo. infatti, le telecamere si erano soffermate sul volto del giornalista che aveva appena abbozzato un sorriso. Poi Parenzo ha preso la parola e ha risposto a Costalunga: "Queste cuffie straordinarie ti conferiscono un'autorevolezza che neanche Churchill - ha detto scherzando il giornalista - Io, però, ti stavo dando ragione. In un'epoca passata, il tuo intervento sarebbe stato sventolato dai sovranisti di turno. Costalunga non ce l'ha col governo. Dice solo le cose che secondo lui bisognerebbe fare. In altre epoche il suo intervento sarebbe stato preso come una Madonna Pellegrina. Ora siamo in una fase seria e non si può chiedere di avere la bacchetta di Harry Potter".