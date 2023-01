L'aria che tira, Mannheimer avverte Meloni: cosa dicono i sondaggi

09 gennaio 2023 a

a

a

"Giorgia Meloni deve stare attenta". Il sondaggista Renato Mannheimer mette in guardia la premier sulle insidie che col nuovo anno sono piombate sulla strada del governo di centrodestra. "Dopo un po', come nei matrimoni, la luna di miele finisce e iniziano le esigenze concrete", afferma ospite di Myrta merlino nella puntata di lunedì 9 gennaio de L'aria che tira, su La7. Gli ultimi sondaggi danno infatti un lieve calo nella fiducia al governo e verso i partiti di maggioranza. Una flessione, seppur minima, che però deve far riflettere la maggioranza perché oggi, spiega Mannheimer, "la principale preoccupazione degli italiani è il caro-vita. Soprattutto le bollette, io ne ho appena ricevuta una pazzesca..." ammette il sondaggista.

"Sfida aperta". L'ultimo sondaggio sui candidati in Lombardia

Certo, va detto che i soldi a disposizione sono pochi e ulteriori interventi sull'energia, oltre a quelli presentati in manovra, o nuovi provvedimenti sui carburanti sono di difficile realizzazione. In ogni caso, gli italiani sono preoccupati dalle spese crescenti e non da altri temi come quello dell'immigrazione clandestina. "I migranti interessano, ma non così tanto - spiega Mannheimer - così come la riforma istituzionale" del presidenzialismo.

Regionali nel Lazio, il Pd si azzuffa. D'Amato affonda

Tuttavia, Meloni accentua la comunicazione su questi temi "perché impotente in questo momento sulle bollette. Dipende tutto da lei, la gente ha ancora tanta fiducia" nella premier che gode di un gradimento superiore rispetto di altri leader conservatori "anche in Europa, perché ha dimostrato di essere ragionevole e attenta al cambiamento. Ma adesso deve riuscire a fare qualcosa sulle bollette", conclude il sondaggista.