Allarme Covid dalla Cina, Matteo Bassetti a valanga: "Tomba definitiva per i no vax"

Covid: è di nuovo emergenza cinese. Si rischiano nuove varianti con un ceppo non legato a Omicron? E’ possibile ripiombare nell’incubo 2020? Risponde Matteo Bassetti, immunologo dell’ospedale San Martino di Genova. Il professore, in collegamento con il programma di LA7 “Omnibus”, giovedì 29 dicembre, avverte: “La Cina rappresenta una vera e propria bomba biologica” e spiega perché: “Ha una popolazione di oltre 1 miliardo e mezzo di persone suscettibile a un virus che circola liberamente senza ostacoli perché sono poco vaccinati e quel poco con un prodotto che non funziona bene come i nostri. Il virus potrebbe mutare, dobbiamo fare una grande attenzione a ciò che arriva da lì”. Nessun allarmismo, ma una doverosa cautela.

Bassetti ha sottolineato che nel 2021 l’Italia ha fatto una grande campagna vaccinale, ma nel 2022 si è abbassata la guardia (“siamo sicuri di essere abbastanza coperti contro Omicron?”) e si è vissuto di rendita. Così l’immunologo ha esortato fragili e over 65 a farsi rapidamente la quarta dose (poco meno del 40% hanno effettuato il richiamo) e ha invitato il governo a seguire quanto fatto stanotte dagli USA: “Bisogna fare sorveglianza, serve un’operazione di contenimento, l’Europa deve intervenire sui viaggi dalla Cina. Ben il 95% arriva tramite triangolazioni europee, solo il 5% è volo diretto. L’Europa deve fare come gli Stati Uniti che questa notte hanno imposto il tampone obbligatorio e chi è positivo sta in isolamento per due settimane”.

Il pericolo è enorme: portarsi in casa una variante resistente ai vaccini. Bassetti ha concluso dando il colpo di grazia ai no vax: “Perché c’è stato un calo dell’attenzione sui vaccini? Perché abbiamo dato troppo spazio al movimento no vax, ma è evidente che quanto succede in Cina è la tomba definitiva di tutte le teorie no vax. Dicevano che l’Rmna ci cambiava il Dna, la Cina ha puntato su vaccini diversi ed è in pieno disastro, dicevano che con Omicron si poteva evitare la dose e in Cina muoiono a migliaia per Omicron, dicevano che le pandemie durano due anni anche senza vaccini e in Cina siamo a tre anni. Dobbiamo ribadire che il Covid si combatte solo con il vaccino. Mascherine, lockdown, sono misure cosmetiche”.