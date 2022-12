Benedetto XVI, "ecco come saranno i funerali". Cosa sa Andrea Purgatori

29 dicembre 2022 a

Lo ha ammesso anche Papa Francesco: Benedetto XVI "si sta spegnendo" e questo rende inevitabile quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro, con le condizioni del Papa emerito, 95 anni, date in brusco peggioramento. Andrea Purgatori commenta così le notizie allarmanti che arrivano dal Vaticano nel corso di Tagadà, su La7, e riporta alcune voci e previsioni su come potranno essere i funerali di Joseph Ratzinger. "Non è semplicemente la fine di un Pontefice che ha rinunciato al suo ruolo e alla sua missione" afferma il giornalista conduttore di Atlantide nella puntata di giovedì 29 dicembre del talk pomeridiano, "ma è la fine di un personaggio che ha contato moltissimo a livello teologico all'interno della Chiesa".

Per questo le sue esequie, quando avverrà, "saranno i funerali di un papa a tutti gli effetti e sarà Bergoglio a officiarli", si sbilancia Purgatori. Francesco "ha sempre riconosciuto a Ratzinger il primato di essere un papa a tutti gli effetti e non un estraneo in Vaticano. Dal punto di vista del rituale lo vedremo quando ci saranno i funerali, speriamo il più tardi possibile", conclude il giornalista. Che sottolinea, tuttavia, che quando Bergoglio ha chiesto al mondo di pregare per il suo predecessore in un certo senso ha voluto "preparare" il popolo dei fedeli cattolici alla fine imminente di Ratzinger.