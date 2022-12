Benedetto XVI, i problemi respiratori e il peggioramento. Come sta Papa Ratzinger

29 dicembre 2022 a

Le condizioni di salute di Papa Benedetto XVI sono gravi. I problemi respiratori che lo attanagliavano da prima di Natale, nelle ultime ore si sono fatti via via sempre più insistenti tanto da far temere il peggio da un momento all'altro. Perfino il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato «che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età». Da tempo si sa che Benedetto XVI non riesce più a parlare nonostante abbia mantenuto una stupefacente lucidità. A far crescere l'apprensione dei fedeli poi sono arrivate le parole di Bergoglio che, al termine dell’udienza generale, ha chiesto ai fedeli «una preghiera speciale» per Benedetto XVI che «è molto ammalato». In queste ore il Papa emerito è tenuto sotto stretto controllo e sorveglianza dalla sua equipe di medici.

Ratzinger è in gravi condizioni, l'agonia di Benedetto XVI

Ratzinger, che ha 95 anni, da quasi dieci anni vive nel suo appartamento tra le mura del monastero Mater Ecclesiae, nella Città del Vaticano, dove si è ritirato dal 2013 per dedicarsi alla preghiera e agli scritti teologici e dove ha vissuto isolato con Padre Georg. Salito al soglio pontificio il 19 aprile 2005 con il nome di Benedetto XVI, Ratzinger è rimasto in carica fino al compimento del suo 86esimo compleanno quando decise di ritirarsi: «Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio - dichiarò l’11 febbraio 2013 - sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino» che lasciò ufficialmente il 28 febbraio. Nel 2020 il Papa emerito ha indicato il luogo dove vuole essere sepolto. Ha scelto la tomba che fu di Giovanni Paolo II, nella cripta di San Pietro. Tomba che è libera perché, nel frattempo, l’urna e i resti di Wojtyla sono stati trasferiti in una cappella vicino alla Pietà di Michelangelo dopo la sua canonizzazione.

Intanto la notizia data da Papa Francesco che Benedetto XVI è «molto malato» viene riportata in evidenza dai principali media mondiali. «L’ex Papa Benedetto è "molto malato, dice Papa Francesco», titola la Cnn. Stesso titolo per il Wall Street Journal e con variazioni per altri media Usa come il Washington Post («Il Papa emerito Benedetto XVI, 95 anni, è molto malato: Francesco chiede di pregare»), Usa Today («La salute di Papa Benedetto XVI sta peggiorando, dice il Vaticano»), Nbc News, Cbs News, New York Times. In Belgio il quotidiano "Le Soir" dedica alle condizioni del Papa emerito l’intera pagina 2 («Le pape émérite Benoit XVI lutte pour sa vie»), mentre "La Libre Belgique" riferisce in homepage che i vescovi del Belgio hanno chiesto ai fedeli di pregare per Benedetto XVI. In Francia "Le Figaro" riporta la notizia in homepage con il video delle parole di Papa Francesco mentre "Le Monde" la confina nelle pagine interne. In Germania la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dà conto delle condizioni di Benedetto XVI in un pezzo («Grande preoccupazione per il Papa emerito»), mentre Die Welt dedica alla questione più articoli. In Spagna riportano in evidenza la notizia tra gli altri La Vanguardia, El Mundo ed El Paìs, che dedica alla storia tutta la pagina 5 ma anche i media di lingua spagnola latinoamericani, come Venezuela News, o i network che trasmettono in lingua spagnola, come Cnn, Dw, Bbc ed Euronews danno spazio alle condizioni di Benedetto XVI. In Brasile O Globo riporta la notizia e l’appello del vescovo di Rio de Janeiro a pregare per la salute del papa emerito. In Argentina El Clarìn si interroga su «cosa succederà se muore il papa emerito Benedetto XVI».