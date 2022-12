Papa Benedetto XVI "grave ma lucido". In isolamento con padre Georg

29 dicembre 2022 a

Mondo in apprensione per la salute del papa emerito Benedetto XVI. "È riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile" ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni parlando delle condizioni di salute di Joseph Ratzinger. "Papa Francesco - spiega ancora - rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili".

Il mondo come chiesto dal Papa continua a pregare per il Pontefice emerito che ha lasciato il suo ruolo dieci anni fa. Nel corso di Tagadà, su La7, vengono riassunte le ultime notizie e ufficiali ma anche le indiscrezioni sulle condizioni di Ratzinger. "Bruni, il portavoce del Vaticano, ha detto che al momento risponde positivamente alle terapie. Anche se le sue condizioni restano gravi, questa sera è riuscito a riposare ed è in questo momento lucido" spiega l'inviata dal Vaticano.

Sono ore di apprensione che portano ad avere un costante monitoraggio da parte dei medici. Dato significativo è l'arrivo in Vaticano anche padre Georg che da sempre è stato al fianco di Ratzinger, isolato in un monastero vaticano insieme alla sua "'famiglia pontificia' composta dall’arcivescovo e prefetto Georg Gaenswein e dalle quattro 'memores', le donne consacrate di Comunione e liberazione che hanno vissuto con loro in quell’edificio"; scrive il Corriere della sera secondo cui "da alcuni mesi" Benedetto XVI "non riesce più a articolare le parole".