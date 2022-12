Controcorrente, Feltri boccia la sinistra: Meloni fa quello che loro non sanno fare

27 dicembre 2022 a

a

a

Manovra di bilancio sotto i riflettori. In queste ore il Parlamento è impegnato nella discussione e nell'approvazione della legge Finanziaria. Come sempre, il bilancio è il campo di gioco su cui si sfidano maggioranza e opposizione,. Vittorio Feltri, direttore editoriale del Tempo, ha difeso la manovra del governo Meloni e ha messo alle corde il centrosinistra che, negli ultimi dieci anni, non è stato in grado di approvare una manovra altrettanto utile al Paese.

"Convinto che questa manovra è migliore di tutte quelle degli ultimi 10 anni fatte dal centro sinistra"@vfeltri interviene a #Controcorrente pic.twitter.com/80MqR4FHOd — Controcorrente (@Controcorrentv) December 27, 2022

"Tutte le Manovre, ogni qualvolta che un governo le affronta, sono da criticare e, in effetti, le critiche piovono in un modo vorticoso - ha detto Vittorio Feltri durante la puntata di "Controcorrente" in onda su Rete4 il 27 dicembre - Ma la cosa non mi stupisce. Sono convinto che questa Manovra, con tutti i difetti che può avere, è migliore di tutte le Manovre fatte negli ultimi dieci anni dai governi di centrosinistra che oggi rimproverano Meloni di non saper fare quello che loro non hanno saputo fare in dieci anni. Giorgia Meloni sta governando da due mesi e mi sembra che si sia comportatta in modo egregio.