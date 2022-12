Controcorrente, Augusto Minzolini contro il Reddito di cittadinanza

23 dicembre 2022 a

Augusto Minzolini, direttore de "Il Giornale", spara a zero sul Reddito di cittadinanza, colpevole di rendere insostenibile l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Se n'è parlato il 23 dicembre nella puntata di "Controcorrente" in onda su Rete4. Il direttore de "Il Giornale"

"Nessun paese può sopravvivere con un meccanismo così infernale@AugustoMinzolin a #Controcorrente a proposito del reddito di cittadinanza pic.twitter.com/h61SM6vchq — Controcorrente (@Controcorrentv) December 23, 2022

"Nessun Paese può sopravvivere con un meccanismo così infernale - ha detto Augusto Minzolini - Da una parte hai le imprese che cercano manodopera. Perché noi abbiamo questa situazione, specialmente nell'Italia del nord. Non si trovano. E dall'altra parte hai gente che viene pagata per restare a casa. Questa è una grossa contraddizione in termini che mina un Paese come il nostro. Ti ritrovi imprese che non riescono a trovare figure professionali. E poi c'è tanta gente che ha fatto carriera partendo col fare il cameriere. Anche questo atteggiamento che si ha nei confronti di alcuni mestieri è una cosa assurda e poco dignitosa. Il lavoro è tutto dignitoso".