Controcorrente, Elisabetta Gardini fa la profezia sul governo Meloni: trasformeremo l'Italia

Elisabetta Gardini promette che il governo Meloni ha appena iniziato il suo percorso e che, nei prossimi 5 anni, completerà il lavoro che porterà l'esecutivo di centrodestra a trasformare il nostro Paese. se n'è parlato nel corso della puntata di "Controcorrente" andata in onda il 26 dicembre su Rete4. "Nella Manovra abbiamo fatto quello che si poteva fare ma ovviamente la coperta è corta. Abbiamo pensato a mettere in sicurezza famiglie e lavoratori pensando soprattutto alla sicurezza energetica. Abbiamo indicato la strada per far ripartire l'Italia nel corso dei prossimi cinque anni. Senza dimenticare che questo è soltanto l'inizio. Nei prossimi anni riusciremo a fare molto di più. In 5 anni l'Italia dovrà essere completamente trasformata. La riforma del Fisco sarà un elemento fondamentale: lo Stato deve essere percepito come qualcuno che ti aiuta. La Manovra di bilancio deve servire a liberare energie".

Un capitolo a parte merita il discorso sulle politiche energetiche. "L'Italia deve diventare un Paese autonono dal punto di vista energetico - ha proseguito Gardini - Dobbiamo essere l'hub energetico per l'intera Europa".