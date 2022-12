Alessandro Egger vuole vincere l'Oscar. Cosa dice dopo Ballando con le stelle

Francesco Fredella 26 dicembre 2022 a

Alessandro Egger è andato vicinissimo alla vittoria, sfuggita per un soffio: quel primo posto a "Ballando con le stelle", che non ha conquistato, ha lasciato l'amaro in bocca. Adesso, l'attore e modello - che qualche giorno fa in radiovisione su RTL 102.5 News aveva annunciato di voler fare il conduttore - si lecca le ferite. La sua grinta, il suo calibro, la sua dedizione sono serviti a nulla perché Luisella Costamagna ha vinto. Punto.

“Alessandro Egger viene votato solo da Selvaggia Lucarelli (2.500). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 36.351. Totale: 38.851”. “Luisella Costamagna viene votata da 8 giudici su 9: Zazzaroni, Canino, Mariotto (2.500 x3). Carolyn Smith (5.000), Alberto Matano e Rossella Erra (2.000 x2), Di Pasquale e Di Vaira (4.000 x2). A cui si aggiungono i "mi piace" convalidati: 26.769. Totale 51.269”, aveva annunciato Milly Carlucci.

Ora, a distanza di pochi giorni dalla finalissima, Egger torna in tv ospite della Bortone su Rai1. “Sinceramente, in quel momento ci sono rimasto male, però è la vita” commenta Egger. E la Bortone aggiunge: “E' un gioco". Nel corso dell'intervista interviene anche Tove, la sua maestra di ballo. "Durante la prima lezione non ci credevo che saremmo arrivati così, poi, alla fine sì. In un primo momento abbiamo avuto una grande delusione. Poi, è arrivato affetto dai social", dice. Caso chiuso? No. Alessandro ricorda i progetti futuri. “Io voglio vincere l’Oscar ma poi in questi mesi ho scoperto la conduzione un po’ più agitata”, conclude.