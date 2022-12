Ballando Con Le Stelle, Luisella Costamagna travolta dopo la vittoria: cosa non si era visto

26 dicembre 2022 a

Luisella Costamagna risponde alle polemiche per la sua vittoria, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, a “Ballando con le Stelle”, venerdì 23 dicembre. Ma viene travolta dalle critiche. La giornalista e volto Rai ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia, scattata durante il dancing show di Rai1, in cui si tappa le orecchie per non ascoltare i giudizi di Selvaggia Lucarelli (il resto della giuria e il pubblico la sosteneva, nda). A corredo, una caption più supponente che ironica: “Ogni riferimento a fatti o persone è assolutamente casuale”. Con chi ce l’ha? Sicuramente con Lucarelli, ma anche con Alessandro Egger, il cui volto esterrefatto al momento della immeritata sconfitta ha fatto il giro del web.

Due giorni fa, infatti, l’attore ha scritto sui social: “Una delle frasi cliché ma anche tanto vere è quella del ‘non conta vincere ma partecipare’. Noi abbiamo partecipato fino in fondo, puntata dopo puntata, guadagnandoci ogni secondo a Ballando… Nel nostro cuore abbiamo vinto”. Una shade elegantissima a Luisella Costamagna che si è infortunata dopo due puntate, si è ritirata ed è stata ripescata giusto in tempo per semifinale e finale. Sono davvero tantissimi i telespettatori che la pensano come Egger, anzi a giudicare dai commenti al post dell’ex volto di “Agorà”, si può dire che il fronte sia unanime: “La vittoria più ingiusta della storia di Ballando, avresti dovuto ritirarti, troppo comodo arrivare all’ultimo momento e vanificare il lavoro degli altri colleghi”, “Un post arrogante quanto infantile. Il pubblico non è composto da una massa di imbecilli, siamo stufi di venire presi in giro con vittorie al tavolino, avrebbe fatto meglio a tacere”.

E ancora tra le opinioni riferibili: “Frase da bambina all’asilo, rifletti invece… non è da signori comportarsi così.. W Selvaggia”, “Fai bene a tapparti le orecchie, ti riesce meglio che ballare, ma dovresti tapparti anche gli occhi per non leggere i commenti. Hai fatto solo due balli, il pubblico ha votato per Alessandro, la gente non ti ama”, “Gioisci per qualcosa che non c’è, sei contenta di aver rubato la vittoria?”.

