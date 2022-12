Selvaggia Lucarelli, l'attacco a Giorgia Meloni in Iraq. Come commenta la foto in mimetica

25 dicembre 2022 a

a

a

Ci mancava l'attacco gratuito di Natale. Sembra che ogni occasione sia buona per sparare a zero contro la premier Giorgia Meloni. L'ultimo esempio arriva da Selvaggia Lucarelli. Spente le luci su Ballando con le Stelle, lo show ballerino di Rai1 condotto da Milly Carluccci in cui la giornalista del Domani fa la giurata non senza polemiche, Lucarelli punta il dito sulla visita di Giorgia Meloni in Iraq nel corso della quale la premier ha incontrato il contingente dell'esercito italiano schierato nel Paese.

Video su questo argomento Il selfie con i soldati italiani. Meloni in visita a Erbil

Come noto, la presidente del Consiglio per l'occasione ha indossato una tuta mimetica con l'indicazione del suo cognome cucito sul petto. Apriti cielo. Lucarelli ha rilanciato su Twitter una delle foto che ritraggono Meloni in mimetica con il commento: "Non vedeva l'ora". Non vedeva l'ora di cosa? Di mostrarsi in divisa? Di ostentare una vocazione militarista o autoritaria? Vai a capire. Ciò che è chiaro è che ogni occasione è buona per sparare sul soldato Meloni...