Tagadà, l'invidia di Carofiglio: “Meloni? Poteva essere una storia di sinistra”

La grande crescita nei sondaggi di Giorgia Meloni è uno dei temi affrontati nel corso della puntata del 21 dicembre di Tagadà, talk show di La7 condotto da Tiziana Panella. Ad analizzare i risultati della leader di Fratelli d’Italia è lo scrittore Gianrico Carofiglio, che non nasconde un pizzico d’invidia: “Meloni è una donna certamente capace, di una donna certamente con delle convinzioni politiche e una storia indubbiamente esemplare, a differenza di molti dei suoi compagni di strada. L’ascesa della Meloni è un esempio, poteva e doveva essere una storia di sinistra, però viene da destra. È una che finora, anche perché ben consigliata da qualcuno che conosce la grammatica della comunicazione politica, non ha commesso errori vistosi. È fisiologico che questo concorso di fattori la faccia crescere nei sondaggi”.

Nel corso della trasmissione va in scena anche un siparietto tra la conduttrice e Carofiglio, che parte da un esempio, per poi portare il discorso su un piano ambiguo: “Se io fondo il partito della famiglia e dico che lo scopo del mio partito è preservare in tutti i modi la famiglia tradizionale e si scopre poi che faccio le orge questo è politicamente rilevante”. “È già successo, gliel’avevano detto? Non è un inedito” sottolinea Panella, con una risposta a sorpresa dello scrittore: “Che io facessi le orge?”. La giornalista scoppia in una risata e supera così l’imbarazzo per l’ironia.