Governo, Renzi: "Cosa farà Meloni. Segnatevelo...". Profezia a Tagadà

L'Italia non ha ancora approvato il nuovo regolamento del Meccanismo europeo di stabilità, il Mes anche detto salva-Stati. Forza Italia spinge per la ratifica mentre la premier Giorgia Meloni sembra contraria. In quest'ottica si parla anche del Mes sanitario, il prestito europeo per intervenire sul sistema sanitario, che Matteo Renzi tra gli altri suggerisce di prendere il più presto possibile. Di questo e altro si parla nella puntata di mercoledì 21 dicembre di Tagadà, su La7, in cui il leader di Italia Viva è stato intervistato dalla conduttrice Tiziana Panella.

"Meloni fa tante scene, poi lo ratifica" il Mes, afferma Renzi che chiede che la "profezia" sia messa a verbale: Segnatevela questa.". Il Mes sanitario si può prendere fino al 31 dicembre 2022. Sul tema Renzi sembra in sintonia con Silvio Berlusconi: "Per alcuni aspetti è vero. Noi siamo ai bordi del campo su due campi di gioco diversi, loro ala centrista del centrodestra, io dell’area di centrosinistra. Certo è che su alcuni temi con Berlusconi la pensiamo allo stesso modo. Sul Mes. La differenza è che Berlusconi vota la fiducia, io corro in Senato a votare contro".

"Vedere Fratelli d’Italia che fischia Berlusconi è una cosa francamente antipatica dal punto di vista umano, e miope politicamente. Perché Meloni non va a casa se lo dice Renzi o Calenda, ma se uno dei due signori", tra Berlusconi e Salvini, "dice basta. E se Conte non fa la stampella. Perché Conte è la stampella di Meloni", argomenta ancora il leader di Italia.

Sul Qatargate che ha travolto la sinistra italiana, Renzi attacca: "Articolo 1 è nato dalla scissione del Pd, dentro ci sono D’Alema, Bersani, Speranza. Penso che anzichè fare la morale agli altri come fanno da cinque anni tutte le sere, dovrebbero spiegare cosa è accaduto in quelle nottate di Bruxelles". Antonio Panzeri, "ex parlamentare europeo, è uno di quelli che ha lasciato il Pd quando sono arrivato io perché non condivideva i miei valori. Oggi verrebbe voglia di dire che di certo tra me e lui ci sono valori diversi".