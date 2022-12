Stasera Italia, Tremonti azzanna la Bce e Draghi. "Arriveranno enormi problemi"

21 dicembre 2022 a

Il professor Giulio Tremonti interviene a Stasera Italia, su Rete 4, per dare il "voto" alla Manovra che vive le ore più calde. Una legge di Bilancio che è una corsa contro il tempo. "Non c'è ancora un voto, ma date le condizioni economiche, sociali, di tempo e di soldi, molto pochi, credo che sia una buona finanziaria considerato che è congegnata come la prima di quattro manovre", afferma l'ex ministro dei governi Berlusconi.

"È scritta assumendo le condizioni date ma assumendo che, vista la maggioranza in Parlamento, non sarà solo questa ma ci saranno altre finanziarie", ribadisce Tremonti che delinea i profili di una situazione economica preoccupante a livello globale. "Si crea denaro dal nulla. Anni fa l'unità di conto era il billion, ora il trillion" spiega il professore che dà una stoccata all'ex premier Mario Draghi.

Oggi l'inflazione è alle stelle e la Bce ha alzato i tassi di interesse che influiscono sul costo del denaro e, per esempio, dei mutui. "Questo è il prodotto di errori del passato. Whatever it takes è diventato in pochi anni whatever mistakes, un errore enorme", attacca Tremonti citando la famosa frase di Draghi sull'acquisto da parte della Bce del debito dei Paesi come l'Italia. "Ai miei tempi l'euro si basava sul divieto per la Banca centrale di finanziare i governo, poi la Bce ha cominciato a comprare debito. L'errore in tutti questi anni è stato non pensarci", perché era chiaro che "prima poi la stampa dal nulla della moneta ci avrebbe creato enormi problemi".