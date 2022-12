Cristina D'Avena, come si presenta sul palco di FdI. Lezione alla sinistra dell'odio

16 dicembre 2022 a

Cristina D'Avena si è esibita sul palco della festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia stupendo tutti dopo le polemiche alimentate dalla sinistra. La cantante star delle sigle dei cartoni animati dagli anni '80-90 in poi si è presentata all'appuntamento con una lunga gonna arcobaleno e nel cantare la sigla di Lady Oscar, la giovane donna cresciuta come un soldato alla corte della regina Maria Antonietta, ha fatto un elogio dell'amore universale.

"Conoscete la storia di Lady Oscar, un inno all'amore universale senza distinzioni. Per questo la devo cantare con voi, perché l'amore è uguale per tutti" ha detto laa cantante raccogliendo gli applausi entusiasti della platea. Il video pubblicato sui socia ha scatenato i commenti della rete che vedono nella performance di D'Avena una lezione a chi vuole strumentalizzare tutto.

"È successo: gonna rainbow, esibizione di Lady Oscar e messaggio sull’amore universale. Cristina D’Avena poco fa sul palco di FDI. Grande", "Avete rotto le pa***e a Cristina D'Avena per giorni e poi lei alla festa di FDI, con gonna, ha parlato di Lady Oscar e amore universale. In democrazia si fa così, non si rifugge il confronto, lo si affronta. Vi ha dato una lezione sul pluralismo. Perfetta", "Ieri lessi un tweet dove si diceva 'se si presentasse sul palco vestita arcobaleno e cantasse Lady Oscar allora sì che non rinnegherebbe le sue idee'…ecco…detto fatto…" sono alcuni dei commenti postati su Twitter.