Cristina D'Avena festeggia 40 anni di carriera e riesplode il caso delle foto in costume

Cristina D’Avena eterna come un cartone animato, seducente come una pin-up. La più famosa interprete di sigle per bambini, in occasione del lancio del cofanetto musicale celebrativo “40- il sogno continua”, ha rilasciato un’intervista a Leggo rivelando diverse curiosità fra cui il nome del politico con cui farebbe un duetto: “Giorgia Meloni. Ho visto, anni fa, un video in cui cantava Memole. Inoltre ho saputo che mi segue: una volta eravamo a una trasmissione e lei si entusiasmò quando le dissero che nel blocco seguente sarei arrivata io. Con lei canterei volentieri, magari Mila e Shiro o Memole”.

Cristina D’Avena piace a grandi e piccini e non è una frase fatta: a 58 anni è il sogno erotico di molti italiani. Le sue foto in costume da bagno con generoso decollété fanno sempre il pieno di like e di commenti salaci. Lei come se lo spiega? “Forse intriga questo mio essere al contempo bambina e donna” ha dichiarato la cantante confermando un aneddoto non proprio principesco: “Se è vero che ai concerti mi urlano “escile”? Sì, lo fanno sempre: appena ho un bustino o una magliettina scollata, parte il coro ‘escile’. (…). No, non grido al cat calling. All’inizio un po’ mi offendevo ma poi ho capito che più ti irrigidisci e peggio è. Devi riderci su, fartelo scivolare via, lo vivo a mia volta come un gioco e la cosa finisce lì”.

G.O.